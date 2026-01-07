Sakarya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-6 Ocak'ta Sapanca ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 178,94 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 165 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?