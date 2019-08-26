Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlhan Karakaya'nın cesedinin Karandere kenarındaki patika yolda bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan F.K, M.K, S.A. ve O.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.K, M.K. ve S.A. tutuklandı, O.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelilerden M.K'nin amcasının oğlu İlhan Karakaya'yı "ölmüş annesine küfür ettiği için öldürdüğünü" itiraf ettiği öğrenildi.

Tarlasını sulamaya giderken Karandere kenarındaki patika yolda 24 Ağustos'ta bir erkek cesedi gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin kimliğinin 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka (21) olduğunu belirlemişti. Karakaya'nın otopsi raporunda başından silahla bir el ateş edilerek öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtilmişti.

Karakaya, Pamukova, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içti
ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 22:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]