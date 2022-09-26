Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı - Son Dakika
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Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı

26.09.2022 17:04
Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı

Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'daki Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın açık alanında duran yapı malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı - Son Dakika
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