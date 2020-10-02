Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Adapazarı ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, kaybolan Muhammet B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu