Nef, Sakarya'da Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri yapacak

Kaynak: AA

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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