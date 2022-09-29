Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

29.09.2022 16:35
Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Karasu'da gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Karasu'da gözaltına alındı.

Kocaali Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın Kaynarca istikametine seyir halinde olduğunu belirledi.

Motosikletli "Hızır Timi"nin kilometrelerce sürdürdüğü takip sonucu otomobil, Üçoluk Mahallesi üzerinde durduruldu.

Çalıntı araçla yakalanan G.B, daha sonra Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı Nef, Sakarya'da Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri yapacak Nef, Sakarya'da Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Bilim ve Teknoloji Merkezleri yapacak
Kaynak: AA

Sakarya, Kocaali, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:09:06. #1.12#
SON DAKİKA: Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement