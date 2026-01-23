Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 5.9 Milyar Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 5.9 Milyar Dolar

Sakarya\'nın Otomotiv İhracatı 5.9 Milyar Dolar
23.01.2026 11:25
Sakarya, 2025'te 241 bin 157 araç üreterek 177 bin 167'sini ihraç etti ve otomotivde lider oldu.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, geçen yıl ürettiği 241 bin 157 aracın 177 bin 167'sini yurt dışına gönderdi.

İhracatta 2025'i İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada kapatan Sakarya, 147 ülke ve 8 serbest bölgeye 5 milyar 893 milyon 867 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, elektrik ve elektronik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde öne çıkan Sakarya'da en fazla ihracat, 4 milyar 966 milyon 269 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Sakarya 2025'te ürettiği 241 bin 157 aracın yüzde 73,46'sına denk gelen 177 bin 167 taşıtı ihraç etti.

Geçen yıl 1 milyon 69 bin 181 taşıtın ihraç edildiği Türkiye'nin otomotiv dış satımında yüzde 16,57 paya sahip olan Sakarya'da, 2025'te günde banttan indirilen 660 araçtan 485'i yurt dışına gönderildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota oldu

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 209 bin 664 otomobil, 444 kamyonet, 1880 otobüs, 1798 midibüs, 1538 küçük kamyon ve 25 bin 833 traktör üretti.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota ilk sırada yer alırken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 209 bin 664 binek tipinde Corolla ve C-HR modelleri üretti, bunun yüzde 77,88'ine denk gelen 163 bin 303 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 25 bin 833 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 42,67'sine denk gelen 11 bin 23 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar da 2025'te ürettiği 5 bin 660 aracın 2 bin 841'ini ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün 2024 ve 2025'te Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma2024 Üretim (Adet)2025 Üretim (Adet)Değişim (%)2024 İhracat (Adet)2025 İhracat (Adet)Değişim (%)
Toyota225.337209.664-6,95187.101163.303-12,71
Otokar5.3755.6605,302.2402.84126,83
TürkTraktör43.61125.833-40,7612.51611.023-11,92
Toplam274.323241.157-12,09201.857177.167-12,23

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın Otomotiv İhracatı 5.9 Milyar Dolar

