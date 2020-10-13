"Sakarya Süs Bitkileri ile Güzelleşiyor Projesi"nin protokolü imzalandı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Sakarya Süs Bitkileri ile Güzelleşiyor Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının ardından yapılan törene, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu iştirak etti.

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altuğ, projenin ilimizin gelişen sektörlerinden biri olan süs bitkiciliği sektörünün profesyonel olarak yürütülmesine katkı sunacak olmasının yanı sıra kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katkılarının arttırılması, sektörün gelişimi, kadın ve gençlerin girişimcilik anlamında desteklenmesi anlamında da önemine dikkat çekti.

Bundan yaklaşık 30 yıl önce kadınlarımızın bahçelerinde şimşir yetiştirerek amatör çabalarla başladıkları süs bitkisi yetiştiriciliğinin günümüzde rekabet gücümüzü katlayacak bir alan haline geldiğine dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

"Süs bitkiciliğinde marka olan şehrimizin potansiyelinin böyle bir proje ile daha profesyonel ve iş gücü anlamında da nitelikli bir şekilde gelişmesine katkı sunmasını hedefliyoruz. Bizim için esas olan konu sadece proje üretmek değil, üretilen projeler ve yürütülen çalışmaların sürekliliği ve ivmesinin artması, ölçümlendiğinde 'nerdeydik nereye geldik' diyerek yükselen bir grafiği yakalamayı amaçlıyoruz."

Başkan Yüce ise sektörün hem tarım hem de ekonominin gelişmesi anlamında büyük önem teşkil ettiğini vurgulayarak, projenin sosyal sorumluluk boyutunda da önemli kazanımları olacağını ifade etti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleri, Büyükşehir Belediyesi FİDAN AŞ firmasının iştiraki ve SATSO ortaklığında gerçekleştirilecek proje Sapanca Yanık mevkiinde hayata geçirilecek. Söz konusu proje ile süs bitkiciliği sektörüne katkı sunulması, üretim standardı ve kalitenin geliştirilmesi, pazarlama imkanı olmayan üreticilerin ürünlerinin pazarlamasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu proje ile birlikte sosyal yardıma ihtiyacı olan 18 kadın ve 4 üniversite mezunu erkek sürekli olarak istihdam edilecek. Ek olarak da sözleşme modeli ile 40 üretici kadın girişimci ile de ortak üretim gerçekleştirilerek katkı sağlanacak.