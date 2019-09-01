Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi
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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

3 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına zanlı adliyeye sevk edildi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi, System.String[]

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, şüpheli E.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.

E.Ş'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde dün STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş. yakalanmıştı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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