Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım göreve başladı - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan Çetin Oktay Kaldırım, kentte göreve başladığı ilk günde Taraklı ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taraklı ilçesinde Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar tarafından karşılanan Vali Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile ilk olarak 1250 metre rakımlı Karagöl Yaylası'nı gezdi.

Gölün etrafını turlarken piknik yapan vatandaşlarla selamlaşan Kaldırım, bir süre sohbet edip çay içti.

Daha sonra yaylada bulunan Tuzla Kanyonu'nu gezerek incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, ilçe merkezindeki Hacı Rıfatlar Konağı'nı da ziyaret etti.

Vali Kaldırım ve eşini ilçelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Arslantürk ve Pilavcı, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi verdi.

"Sakarya'mızı inşallah marka haline getiririz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldırım, büyüleyici güzellikleriyle doğa harikası olan Sakarya'da bugün itibarıyla göreve başladığını belirterek, "Sakarya'mızın doğal güzelliklerini elbette biliyorduk ancak yerinde görmek daha da mutluluk verici oldu. Bugün bol oksijenli havası, muhteşem doğası, su ve jeotermal kaynaklarıyla doğal bir tedavi merkezi olan Taraklı ilçemizdeki Karagöl Yaylası'nı gezdik, vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik." ifadelerini kullandı.

Karagöl Yaylası'nın muhteşem güzelliğine işaret eden Kaldırım, "Böylesi doğal ve tarihi güzellikleri bünyesinde barındıran Sakarya'mızın daha da gelişmesi ve kalkınması için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz. Doğa, tarih, kültür, gastronomi, geleneksel değerler, sağlık ve maceraya odaklanan yeni nesil turizme odaklanacağız. Artık dünyada bireysel turizm, en çok talep gören yeni trend. Şehrimizin bu açıdan dünyaya hitap edecek çok büyük potansiyeli var. Ortak akılla, doğru vizyon ve planlamayla Sakarya'mızı inşallah global ölçekte bir destinasyon ve marka haline getiririz. Yeni görevimizde Rabb'im bizleri mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.