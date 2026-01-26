Sakaryaspor, Bodrum FK'ya Kaybetti - Son Dakika
Sakaryaspor, Bodrum FK'ya Kaybetti

26.01.2026 23:26
Sakaryaspor, 22. haftada Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek kötü gidişata devam etti. Teknik direktörler yarıştı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Sakaryaspor- Bodrum FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Sanki haftalardır oynuyormuş gibi çok iyi mücadele ettiler. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İkinci devre tabi Sakarayspor iki tane oyuncu değişikliği ile 5-10 dakika hızlı başladılar ama bizde hemen karşılığını verdik bir tane oyuncu değişikliği ile. Oyunu dengeledik. Golümüzü attık, birçok pozisyona girdik. Belki daha da farklı olabilirdi. Bizim için çok önemli bir maçtı, 6 maçtır kazanamıyorduk. İnşallah bu maçtan sonra devamı gelecek" dedi.

"Buradan çıkacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Tabii ki öncelikle çok üzgünüz. Özellikle maçın ilk yarısındaki oyun hem bizim adımıza hem oyuncularımız adına kabul edilemez bir oyun oynadık. Rakibimize çok fazla sayıda gol pozisyonu verdik. Oyun üstünlüğünü verdik, çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Oyunun ikinci yarısı yaptığımız müdahalelerle oyuna ortak olduk. Kaçırdığımız goller vardı. Rakibimize pozisyonda vermemiştik ikinci yarıda aslında. Kaçırdığımız pozisyonlardan bir tanesini gole çevirebilsek skor farklı olabilirdi. Yine de tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Çalışacağız düzelteceğiz, Oyuncu olarak aramıza yeni oyuncular katılacak. Yeni oyuncuların uyum sürecini de kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar Sakaryaspor için çok farklı haftalar olabilir iyi anlamda. Uzun zamandır kazanamıyoruz, camiamız kötü bir durumda şuan ama buradan çıkacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyundaki sorunlarımızı çözüyoruz. Çözmek için hem transfer hem de antrenman şeklimizi ona göre ayarlayacağız. Ekibimizle konuşup bununda kararını vereceğiz. Telaş yapmaya gerek yok, tabii ki sıkıntılı bir süreç ama atlatacağız kimse merak etmesin" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

