Sakaryaspor Transferde Hız Kesti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha Sergio Pena ve kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Perulu 30 yaşındaki Sergio Pena ve 26 yaşındaki Mehmet Ataberk Dadakdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Öte yandan Gael Kakuta ve Dimitrios Kolovetsios'la da anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.