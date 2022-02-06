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Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı - Son Dakika

Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı

06.02.2022 16:00

Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı Yaralılar enkaz altından çıkartıldı, durumu ağır olan yok Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi saklıkent kayak merkezinde bugün yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı

Yaralılar enkaz altından çıkartıldı, durumu ağır olan yok

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Doyran Mahallesi saklıkent kayak merkezinde bugün yaşanan çatı çökmesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre otele ait olan kayak kiralama binasının önünde bulunan sundurmanın aşırı kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu 1 il sağlık müdürlüğü personeli ve 7 sivil vatandaş çatının altında kaldı. Vatandaşlar Jandarma Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri tarafından çatı enkazından çıkartılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ambulans helikopter ile hastaneye sevk edilecekleri bildirildi.

Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı
Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı

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Konyaaltı, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 8 yaralı - Son Dakika
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