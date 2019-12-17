Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı başarı için pedal çevirecek - Son Dakika

Yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın, yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edeceği açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Yüce'nin desteklediği ve geçen sezonda ülkenin tek kıta takımı olan Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı'nın, yeni sezonda amatör klasmanda mücadele edeceği bildirildi.

Takımın kadrosunu güçlü isimlerle yeniden buluşturmak için harekete geçtiği ve yeni sezonda da bisiklet branşında başarılar elde etmek istediği kaydedilen açıklamada, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Sakarya'ya yakışan bir başarı grafiği ortaya konulacağı ifade edildi.