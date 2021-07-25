Ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü'nde tahribat! Su 50 metre çekildi, balçık oluştu - Son Dakika

Nargile içme ve çamur banyosu görüntüleri ile gündem olan Salda Gölü, ziyaretçi yoğunluğunu kaldıramadı. Salda Gölü Koruma Derneği'nin yaptığı paylaşımda tahribat gözler önüne serildi.

Salda Gölü Koruma Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü can derdinde, Yetkililer para derdinde. Salda Gölünde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.