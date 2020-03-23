Salgın çok şey değiştirecek - Son Dakika
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Salgın çok şey değiştirecek

13 dakika önce

İnsanlık tarihine ilişkin 'Homo Deus' ve 'Sapiens' kitaplarıyla tüm dünyada tanınan ünlü tarihçi Prof. Yuval Noah Harari, koronavirüs salgınının yönetim şekillerimiz üzerinde köklü değişimlere neden olabileceği konusunda uyarıyor.

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İnsanlık tarihine ilişkin 'Homo Deus' ve 'Sapiens' kitaplarıyla tüm dünyada tanınan ünlü tarihçi Prof. Yuval Noah Harari, koronavirüs salgınının yönetim şekillerimiz üzerinde köklü değişimlere neden olabileceği konusunda uyarıyor...

Yuval Noah Harari, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:58 

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