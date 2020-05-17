Salgın nedeniyle VIP taşımaya yönelim arttı

Koronavirüs salgını az yolcuyla lüks taşımacılık yapan firmalara olan ilgiyi artırdı. Koronavirüs sürecinde büyük ilgi gören transfer araçlarına bayram sonrası için rezervasyonlar şimdiden yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 28 Mayıs'tan itibaren iç turizmde hareket beklediklerini açıklamasıyla tatil planları yapılmaya başlandı. Toplu taşımaya, şehirlerarası ulaşıma temkinli yaklaşan insanlar transfer araçlarını seçiyor. Koronavirüs sürecinde büyük ilgi gören transfer araçlarına bayram sonrası için rezervasyonlar şimdiden yapılıyor.

VIP taşıma sektörü temsilcilerinden Gülruh Gülten, transfer firmalarının koronavirüs salgını başladığından beri talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

İnsanların kendilerini güvende hissettikleri için VIP transferleri tercih ettiklerini belirten Gülten, "Böylelikle kimsenin aklında soru işareti kalmadan yolculuk edebiliyorlar" diye konuştu.

"Rezervasyonlar doldu"

Bayram sonrası rezervasyonlarda büyük bir artış yaşandığını kaydeden Gülten, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizmin başlayacağını söyledi. Ulaşım kısıtlamaları kalktıktan sonrası için şimdiden planlar yapıldı. Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil bölgelerindeki yazlıklarına gitmek için yer ayırtıyorlar. Ayrıca bazı müşterilerimiz şu an çay toplama zamanı olduğu için Karadeniz'e gitmek istiyor. Restoranlar açılınca da talep artışı olacaktır" diye konuştu.

"Hem güvenli hem ucuz"

Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken Gülruh Gülten, "Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez" dedi.

"Dezenfekte ediliyor"

Gülten, araçlardaki salgın önlemlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Tüm kurallara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Sürücülerimiz bu konuda eğitimli. Ayrıca gerekli sağlık taramaları da yapılıyor." - İSTANBUL