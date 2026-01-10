Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin - Son Dakika

Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin

Salihli Bakkallar Esnaf Odası\'nın Yeni Başkanı Özcan Çetin
10.01.2026 18:24
Salihli Bakkallar Esnaf Odası genel kurulunda Özcan Çetin başkan seçildi, 637 oy kullanıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Bakkallar Esnaf Odası'nın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni başkan Özcan Çetin oldu.

Salihli'de 716 üyesi bulunan Bakkallar Esnaf Odası, Olağan Genel Kurulu'nu Beyaz Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan İsmail Ünlü ile Özcan Çetin ve Seyfettin Toker yarıştı. Kongrede kullanılan 637 oyun 351'ini alan Özcan Çetin, Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. 3 oyun geçersiz sayıldığı kongrede İsmail Ünlü 247, Seyfettin Toker 36 oy aldı. Tüm üyelere teşekkür eden Çetin, devraldıkları Salihli Bakkallar Esnaf Odası'nın bayrağını daha üst noktalara taşımak için çalışacaklarını, her daim esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Özcan Çetin başkanlığındaki Salihli Bakkallar Esnaf Odası yönetimi; Mehmet Ali Demir, Cüneyt Bülbül, Hüseyin Altınkeser, Sefa Ergün, Kadir Deniz ve Davut Mengirkaon'dan oluşurken, denetim kurulu ise Atakan Oğuz, Sedat Mamak ve Hatice Serhan Özakça'dan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

