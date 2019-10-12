Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor, Ayvalık'tan puanla dönmek istiyor
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor, Ayvalık'tan puanla dönmek istiyor

Salihli Belediyespor, Ayvalık'tan puanla dönmek istiyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak.

Salihli Belediyespor, Ayvalık'tan puanla dönmek istiyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 4'üncü haftasında yarın deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak.


Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak olan maç saat 15.00'da başlarken, karşılaşmayı Tayfun Güz, İlker Yavuz ve Hakan Can Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.


Sandıklıspor beraberliğinin ardından Bolvadin Belediyespor ve Gönen Belediyespor'u yenerek iyi bir çıkış yakalayan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Ayvalık deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmek istiyor.


Takım olarak her geçen hafta daha uyum içerisinde mücadele ettiklerini belirten teknik direktör Yarkın, deplasmanda kazanarak 3.galibiyeti elde etmek istediklerini söyledi.


Karşılaşma öncesi ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor 7 puanla 5.sırada yer alırken, aynı puanla Salihli Belediyespor ise 6.sırada yer alıyor. - MANİSA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Salihli Belediyespor, Ayvalık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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