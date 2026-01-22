Salihli'de Kamyon Çarpması: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
E.G. idaresindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, Salihli-Kula kara yolunun Atatürk Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a (77) çarptı.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
