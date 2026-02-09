Salihli\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. (62) idaresindeki 45 Z 6651 plakalı otomobil, Köseali Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki S.A. (62) ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
