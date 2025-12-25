Şam'da DEAŞ Valisi Yakalandı - Son Dakika
Şam'da DEAŞ Valisi Yakalandı

25.12.2025 01:16
Suriye ve ABD'nin ortak operasyonunda DEAŞ'ın Şam valisi Taha ez-Zubi ile yardımcıları yakalandı.

Suriye güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu'nun, başkent Şam'da düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam valisi "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcıları yakalandı.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ'ın sözde Şam valisi yakalandı." ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, uzun süreli takip sürecinin ardından, Muaddamiyye ilçesinde DEAŞ'a ait bir hücreye yönelik İçişleri Bakanlığı, Genel İstihbarat ve koalisyon güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini ifade etti.

Dalati, operasyon sonucunda DEAŞ'ın sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

