Şam\'da Roket Saldırısı

SURİYE'nin başkenti Şam'da, Mezze Askeri Havaalanı çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Suriye basını, başkent Şam'da dün akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Patlamanın, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateşlenen bir roketin Mezze Havaalanı çevresine düşmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. Saldırıda hasar oluştuğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.