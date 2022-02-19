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Saman yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Saman yüklü kamyon devrildi

19.02.2022 22:56
Saman yüklü kamyon devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Tarık A. idaresindeki saman yüklü kamyon, henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonun aşırı yüklemeden ötürü devrildiği ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Saman yüklü kamyon devrildi

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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saman yüklü kamyon devrildi - Son Dakika


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