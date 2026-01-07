Samandağ'da 17 Yaşındaki Kız Tabancayla Vuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tabancayla vurulan 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde annesiyle yaşadığı öğrenilen M.Y'ye (17), henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
