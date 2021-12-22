Samanlığa giren kadın, eşini ölü halde buldu - Son Dakika

Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, 49 yaşındaki eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi.

SAMANLIKTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.