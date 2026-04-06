Şamil Tayyar'dan Gaziantep iddialarına tepki: Gerçekler çarpıtıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şamil Tayyar’dan Gaziantep iddialarına tepki: Gerçekler çarpıtıldı

06.04.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın Gaziantep Adliyesi’nde yürütülen operasyona ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Akdoğan’ın paylaştığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını öne süren ve iddiaları tek tek yalanlayan Tayyar, "Paylaşımdaki tek doğru, CHP’li vekilin ismi." dedi.

Tayyar, yaptığı açıklamada şikayet dilekçesine ulaştığını ve kimlik bilgilerini gizleyerek incelediğini belirtti. Paylaşılan bilgilerin büyük bölümünün hatalı olduğunu öne sürdü. Kimlik bilgilerini keserek detayları paylaşan Tayyar, Akdoğan'ın verdiği bilgileri madde madde yalanladı.

“ŞİKAYETÇİ VE MAĞDUR BİLGİLERİ YANLIŞ 

Olayda şikayetçinin baba değil anne olduğunu, mağdur olarak belirtilen kişinin ise çocuk değil 27 yaşında bir kadın olduğunu ifade eden Tayyar, olay tarihinin iddia edildiği gibi bayram arifesi değil 3 Mart olduğunu savunurken, suçlamanın da cinsel suç değil uyuşturucu kapsamında olduğunu ileri sürdü.

“SORUŞTURMA GİZLENMEDİ”

Soruşturmanın gizlendiği yönündeki iddiaları reddeden Tayyar, sürecin doğrudan başsavcılık talimatıyla yürütüldüğünü belirtti.

Tayyar, şikayet edilen kişi sayısının 25 değil 4 olduğunu, gözaltı sayısının ise soruşturmanın genişletilmesiyle arttığını ifade etti. Firari olduğu öne sürülen kişilerin bulunmadığını da savundu.

“TEK DOĞRU, VEKİLİN KENDİ İSMİ 

Tayyar, açıklamasının sonunda, “Paylaşımdaki tek doğru, CHP’li vekilin ismi” ifadelerini kullanarak iddialara sert tepki gösterdi.

Umut Akdoğan, Şamil Tayyar, Gaziantep, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:27:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.