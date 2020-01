Şampiyon babanın şampiyon oğlu rallide hedef büyüttü

Babasının izinden giderek başladığı spor kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan, Doğu Avrupa ve Avrupa Ralli Kupası'nı da kazanan milli rallici Yağız Avcı, hedef büyüttü.

Avrupa Ralli Kupası şampiyonu Nejat Avcı'nın oğlu Yağız Avcı, AA muhabirine, babasının kendisi doğmadan bir yıl önce rallilerde yarışmaya başladığını, bundan dolayı yaşamının başından itibaren ralli sporunun içinde olduğunu söyledi.

Ralliye olan merakının her geçen gün arttığını vurgulayan 36 yaşındaki Yağız Avcı, "Babam her zaman zaten önümde bir örnek olarak bulunuyordu. Sürekli yarışlara gidip geliyorduk. Her zaman sporun içindeydik. Sonrasında ralli pilotu olmaya karar verdim." diye konuştu.

Babasından aldığı bayrağı daha ileri taşımak için çaba gösterdiğini aktaran Red Bull sporcusu, kariyerinde babasının tecrübelerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Başarısının sırrı babası

Her ne kadar jenerasyonlar farklı olsa da tecrübelerin ancak yaşanarak elde edildiğine değinen Yağız Avcı, şöyle devam etti:

"Yaşanmış şeyleri tekrar yaşamaya gerek kalmadan babamdan öğrenmiş oldum. Sonrasında da birlikte ikimizin başarılarını büyütmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. 2019'un başında 2020'ye daha iyi hazırlanabilmek adına aktif spora ara verdim. Bu sezon parkurlara dönmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz 6'ncı kez Türkiye şampiyonluğu. Benim gibi 5 kez şampiyon olan Ali Bacıoğlu var. Biz, altıncıyı hedefliyoruz. İnşallah olur. Sonrasında ufak ufak arka plana çekilip daha çok genç sporculara hizmet etme hedeflerim var."

"Yardımcı pilot olmadan başarı olmaz"

Rallide yardımcı pilotun işin yüzde 51'ini oluşturduğunu belirten Yağız Avcı, "İyi bir yardımcı pilot olmadan başarıyı elde etmeniz mümkün değil. Uyumunuzun sadece rallide değil dışarıda da çok iyi olması lazım. Pilotu götüren yardımcı pilottur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda otomobil sporlarına yönelik çalışmaların arttığını anlatan Yağız Avcı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) gençlere yönelik çalışmalar yaptığını kaydetti.