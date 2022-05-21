Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2) - Son Dakika
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Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)

21.05.2022 21:37
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)

TUTUKLANDIKonya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Konya'da çalıştığı eğlence mekanının işletmecisi Mustafa Adım'ı (43), tabancayla çorbacıda vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivridağ, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivridağ'ın ifadesinde, olaydan önce alacak-verecek nedeniyle Mustafa Adım ile tartıştıklarını ve kendisini darbettiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,


Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2)
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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü (2) - Son Dakika
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