Son Dakika Haberleri: Şampiyon Takım Başkan Çöl'ü Ziyaret Etti

Şampiyon Takım Başkan Çöl'ü Ziyaret Etti

35 dakika önce

Afyonkarahisar U-15 Gençlik Ligini şampiyon olarak bitiren Sandıklıspor'un genç takımı ve teknik heyeti, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Şampiyon Takım Başkan Çöl'ü Ziyaret Etti, System.String[]
Afyonkarahisar U-15 Gençlik Ligini şampiyon olarak bitiren Sandıklıspor'un genç takımı ve teknik heyeti, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Başkan Çöl, takımın ve teknik heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Takımın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik eden Başkan Çöl, yaptığı açıklamada, "Sandıklı'mızın adını sportif alanda duyurulmasını sağlayarak çok büyük bir iş başardınız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Takımımız Sandıklıspor gelecekte sizlere emanet olacak. Ayrıca, kazanmış olduğunuz şampiyonluk ile Afyonkarahisar'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandınız. Bu uzun maratonda da sizlerin her zaman yanında ve destekçiniz olacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Mustafa Çöl, Sandıklıspor, Afyon, Güncel
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