Şampiyonlar Ligi Finalinde Kullanılacak Top Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nin 2. turundan itibaren kullanılacak olan top, UEFA'nın resmi sitesi üzerinden tanıtıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. turundan itibaren kullanılacak olan top, UEFA'nın resmi sitesi üzerinden tanıtıldı. Ayrıca topun, Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılacak 2018- 2019 Devler Ligi finalinde de kullanılacağı açıklandı.



Öte yandan UEFA'nın tanıttığı top ülkemizde de satışa sunulurken, fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

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