Son Dakika Haberleri: Şampiyonlar Ligi Finalinde Kullanılacak Top Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi Finalinde Kullanılacak Top Belli Oldu

11 dakika önce

Şampiyonlar Ligi'nin 2. turundan itibaren kullanılacak olan top, UEFA'nın resmi sitesi üzerinden tanıtıldı.

Şampiyonlar Ligi Finalinde Kullanılacak Top Belli Oldu, System.String[]
Şampiyonlar Ligi'nin 2. turundan itibaren kullanılacak olan top, UEFA'nın resmi sitesi üzerinden tanıtıldı. Ayrıca topun, Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılacak 2018- 2019 Devler Ligi finalinde de kullanılacağı açıklandı.

Öte yandan UEFA'nın tanıttığı top ülkemizde de satışa sunulurken, fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:40 

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