Samsun\'a 91 Milyar Lira Ulaşım Yatırımı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da yapımı tamamlanan Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını yaptı. Vali Orhan Tavlı ile AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Çiğdem Karaaslan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve ilçe belediye başkanları da programa katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğu, Samsun'u hem bölge içi ulaşımın hem de doğu-batı, kuzey-güney transit koridorunun vazgeçilmez geçiş noktası haline getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol medeniyettir' vizyonuyla, Samsun'un bu eşsiz potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında, 120 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 km'ye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı yol ağını ise 119 kilometreden 396 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara'ya bölünmüş yol ile bağlayarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik- Taşova Yolu gibi 10 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor ve bu projelerin en önemlilerinden birini, Samsun'un ulaşım altyapısının gücüne güç katacak şehir içi trafiğine nefes aldıracak Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'HIZLI TREN HATTI ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK'

Kentin ulaşım ağının güçlendiğine değinen Bakan Uraloğlu, "Samsun'da sadece kara yolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor, Samsun'un ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştiriyoruz. Demir yolu projeleriyle de Samsun'un ulaşım ağını güçlendiriyoruz. İlimizden geçen demir yolu hattının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas hattının tüm altyapısı ve üstyapısını yenileyerek sinyalli hale getirdik. Gelemen'de 258 bin metrekare alana sahip lojistik merkezini hizmete alarak lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite oluşturduk. Ayrıca Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 km'lik İltisak Hattı çalışmalarımızı da tamamlayarak 2 lojistik merkezimizi entegre ettik. Havza OSB'yi demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 km uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarımıza da başladık. Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 km'lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının yapım çalışmalarına başladık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek. Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demir Yolu projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilkent Kavşağı açılışı yapıldı.