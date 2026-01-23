Samsun'da 1 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Samsun'da bir kamyonda 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyon kontrol edildi.

Kontrolde, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek paketlenmiş 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.