Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun\'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi
29.01.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Çarşamba ilçesinde H.T. (42) takibe alındı.

Şüphelinin firmadan kargosunu almaya geldiği sırada gerçekleştirilen operasyonda paketinde yapılan aramada 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda H.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çarşamba, Makaron, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
07:18
Piyasalar bugüne de hareketli başladı Rekorlar art arda kırılıyor
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:21:23. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.