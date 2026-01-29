Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Çarşamba ilçesinde H.T. (42) takibe alındı.
Şüphelinin firmadan kargosunu almaya geldiği sırada gerçekleştirilen operasyonda paketinde yapılan aramada 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda H.T. gözaltına alındı.
Samsun'da 10 Bin Makaron Ele Geçirildi
