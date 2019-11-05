Son Dakika Haberleri: Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

9 saat önce

Samsun'da aralarında anne ile 2 oğlunun da bulunduğu 4 kişi ile birlikte 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da aralarında anne ile 2 oğlunun da bulunduğu 4 kişi ile birlikte 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde F.Ş. ve O.Ş. isimli şahısların yüklü miktarda kenevir bitkisi yetiştirerek elde ettikleri esrar maddesini irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etti. Elde edilen bilgilere istinaden yapılan operasyonda F.Ş. ve O.Ş. isimli şahıslar Çarşıköy Mahallesi girişinde aynı araç içerisinde 3 kilo 800 gram esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramada 10 kilo 50 gram esrar maddesi elde edildi. Olayın devamında şahıslarla müşterek hareket ettikleri tespit edilen K.Ş. ile A.Ş. Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. A.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 550 gram esrar maddesi elde edildi. Toplam 14 kilo 400 gram esrar maddesi ile yakalanan K.Ş. adlı kadın ile oğulları F.Ş. ve O.Ş. ile komşuları A.Ş., polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:24 Kaynak: İHA
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