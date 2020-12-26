5 katlı binanın altından geçen sokak görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı binanın altından geçen sokak, görenleri hayrete düşürüyor.

Kökçüoğlu Mahallesi'nde çıkmaz sokak olan Hisar Sokağı'nı 12. Ada Türkleri Sokağı'na bağlamak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yöntem buldu.

Beş katlı yüksek girişli binanın altından kestirme yol açan mahalleliler, İlkadım Belediyesine müracaat ederek yol üzerine merdiven yaptırdı. Binanın altından çıkmaz sokağı diğer sokağa bağlayan yol, ilgi çekiyor.

Apartman sakinlerinden Necla Batur, 13 yıl önce sokaklarının çıkmaz olması nedeniyle çözüm aradıklarını, ve apartmanın altından yol geçirerek bu durumu çözdüklerini söyledi.

Yolun ilginç olduğunu ifade eden Batur, "Yoldan geçenler dönüp dönüp bakıyor. Bizim de tuhafımıza gidiyor ama kestirme yolu böyle yapabildik. Yolun açılması doğal gaz faturalarımızı da arttırdı. Çünkü daha önce rüzgar almayan sokak artık rüzgarsız gün görmüyor. Hatta binanın altına köpük yaptık ama yine de faturayı düşüremedik. Bu binayı yaparken müteahhit ne düşündü, nasıl yaptı bilmiyoruz ama gelen giden bir daha bakıyor ve nasıl yapıldığını soruyorlar." dedi.

Osman Batur ise mahallede bu şekilde iki sokak bulunduğunu belirtti.

Çıkmaz sokağın bitiminde ev olduğunu vurgulayan Serdar Turgut, "Ev yıkıldıktan sonra mahalle sakinleri apartmanın altından yolu açarak çıkmaz sokağı diğer sokak ile birleştirdi. Belediyeye de apartman altına merdiven yaptı. Binanın altında yol alması biraz komik bir durum." diye konuştu.