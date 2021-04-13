Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor

Samsun'da tütün ve buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda çiftçiye destek olmak için zeytin fidanı dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, zeytin üretiminin Türkiye'de çok geniş yayılım alanı bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinin 41'inde, 843 ilçenin 270'inde zeytin üretimi yapıldığına dikkati çeken Sağlam, "Üretimin yüzde 53'ü Ege, yüzde 18'i Marmara, yüzde 23'ü Akdeniz, yüzde 6'ya yakını Güneydoğu Anadolu, yüzde 0,2'si de Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Karadeniz Bölgesi, toplam ağaç varlığının da yüzde 0,4'üne sahiptir. 2020 yılında TÜİK verilerine göre Samsun'da 63 dekar alanda 35 ton sofralık zeytin üretilmektedir. Zeytin Yetiştiriciliği Projesi ile unutulmaya yüz tutmuş bir tarımsal faaliyet olan bölgemizdeki zeytin üretim alanlarının artırılması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Proje ile Samsun'un Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde tütün ile buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda zeytin üretilebileceğini belirten Sağlam, şöyle konuştu:

"Şehir merkezlerine uzak, geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim gerçekleştiren üreticilere daha kazançlı alternatif olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmak, sulama imkanı olan, taban suyu olmayan küçük alanlar ile zeytin tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerine en az 3 dekar olacak şekilde 200 dekara kadar alanlarda zeytin bahçesi tesisi kurulacaktır."

Sağlam, proje bütçesinin Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından finanse edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam proje bütçesi 112 bin lira ve çiftçi katkısı da 40 bin liradır. Fidanlar Bafra'da 17 üretici ve 50 dekara 1500 fidan, Alaçam'da 12 üreticiye 55 dekar alanda 1650 fidan, Yakakent'te 6 üreticimize 25 dekar alanda 750 fidan, 19 Mayıs'ta 5 üreticimize 20 dekarda alanda 600 fidan ve Vezirköprü'de 7 üreticimize 50 dekar alanda olmak üzere 1500 fidan dağıtımı yapılmıştır. Toplam 47 üretici ile 200 dekar alanda Gemlik çeşidi 6 bin zeytin fidanı dağıtımı yapılarak bu sayede 1 dekar buğdaydan 353 lira brüt gelir sağlayan üreticinin 7 yılın sonunda 1 dekar zeytinlikten 7 bin lira brüt gelir elde etmesi beklenmektedir. Dağıtılan zeytin fidanları ile 7'nci yılda 200 dekar alandan 280 ton zeytin üretimi gerçekleştirilecektir."

Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile ocak ayında da 11 üreticinin 50 dekar alanına 1500 zeytin fidanı dikiminin tamamlandığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"2021 yılı içinde 58 üreticimizin 250 dekar alanına 7500 zeytin fidanı dikilmiştir. Kurulacak zeytinliklerde fidanların dikiminden ekonomik olarak verim çağına gelinceye kadar müdürlüğümüz teknik personelince izleme, takip ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Doğru çeşit tercihi ve oluşturulacak iyi uygulama örnekleri ile üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir üretim modeli sunulmuş olacak, bölge üreticisi zeytinciliğe özendirilerek. Samsun'da zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması sağlanacaktır."