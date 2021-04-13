Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor - Son Dakika

Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor

13.04.2021 13:11
Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor, System.String[]

Samsun'da tütün ve buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda çiftçiye destek olmak için zeytin fidanı dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Samsun'da tütün ve buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda çiftçiye destek olmak için zeytin fidanı dağıtımının yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, zeytin üretiminin Türkiye'de çok geniş yayılım alanı bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin 81 ilinin 41'inde, 843 ilçenin 270'inde zeytin üretimi yapıldığına dikkati çeken Sağlam, "Üretimin yüzde 53'ü Ege, yüzde 18'i Marmara, yüzde 23'ü Akdeniz, yüzde 6'ya yakını Güneydoğu Anadolu, yüzde 0,2'si de Karadeniz bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Karadeniz Bölgesi, toplam ağaç varlığının da yüzde 0,4'üne sahiptir. 2020 yılında TÜİK verilerine göre Samsun'da 63 dekar alanda 35 ton sofralık zeytin üretilmektedir. Zeytin Yetiştiriciliği Projesi ile unutulmaya yüz tutmuş bir tarımsal faaliyet olan bölgemizdeki zeytin üretim alanlarının artırılması amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Proje ile Samsun'un Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde tütün ile buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda zeytin üretilebileceğini belirten Sağlam, şöyle konuştu:

"Şehir merkezlerine uzak, geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim gerçekleştiren üreticilere daha kazançlı alternatif olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmak, sulama imkanı olan, taban suyu olmayan küçük alanlar ile zeytin tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerine en az 3 dekar olacak şekilde 200 dekara kadar alanlarda zeytin bahçesi tesisi kurulacaktır."

Sağlam, proje bütçesinin Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından finanse edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam proje bütçesi 112 bin lira ve çiftçi katkısı da 40 bin liradır. Fidanlar Bafra'da 17 üretici ve 50 dekara 1500 fidan, Alaçam'da 12 üreticiye 55 dekar alanda 1650 fidan, Yakakent'te 6 üreticimize 25 dekar alanda 750 fidan, 19 Mayıs'ta 5 üreticimize 20 dekarda alanda 600 fidan ve Vezirköprü'de 7 üreticimize 50 dekar alanda olmak üzere 1500 fidan dağıtımı yapılmıştır. Toplam 47 üretici ile 200 dekar alanda Gemlik çeşidi 6 bin zeytin fidanı dağıtımı yapılarak bu sayede 1 dekar buğdaydan 353 lira brüt gelir sağlayan üreticinin 7 yılın sonunda 1 dekar zeytinlikten 7 bin lira brüt gelir elde etmesi beklenmektedir. Dağıtılan zeytin fidanları ile 7'nci yılda 200 dekar alandan 280 ton zeytin üretimi gerçekleştirilecektir."

Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile ocak ayında da 11 üreticinin 50 dekar alanına 1500 zeytin fidanı dikiminin tamamlandığını anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"2021 yılı içinde 58 üreticimizin 250 dekar alanına 7500 zeytin fidanı dikilmiştir. Kurulacak zeytinliklerde fidanların dikiminden ekonomik olarak verim çağına gelinceye kadar müdürlüğümüz teknik personelince izleme, takip ve eğitim çalışmaları sürdürülecektir. Doğru çeşit tercihi ve oluşturulacak iyi uygulama örnekleri ile üreticilere katma değeri yüksek alternatif bir üretim modeli sunulmuş olacak, bölge üreticisi zeytinciliğe özendirilerek. Samsun'da zeytin yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması sağlanacaktır."

Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor
Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor
Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor

İbrahim Sağlam, Samsun, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı         
14:06
70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil 70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil "pilava, pilava" sesleriyle kalkıyor         
14:03
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:48
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da çiftçinin gelirini attırmak için zeytin fidanı dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei