Samsun\'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde arıza yaptığı için tamire götürmek üzere çağırdıkları oto kurtarıcının üzerindeki otomobillerinde arkadaşı Metin S. tarafından pompalı tüfekle başından vurulan Gökhan Güney (24), yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Metin S., arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu iddia etti.

OTOMOBİLDE 2 POMPALI TÜFEK, 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney, Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özkan A.'nın (22) bulunduğu 41 ASK 177 plakalı otomobil arıza yaptı. Arkadaş grubu, çağırdıkları oto kurtarıcıya otomobillerini yükleyip, yola çıktı. Oto kurtarıcı İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'na geldiğinde, otomobildeki Metin S., arkadaşı Gökhan Güney'i pompalı tüfekle başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güney, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Güney, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobilde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin S. ifadesinde, arkadaşı Gökhan Güney'i şakalaşırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.