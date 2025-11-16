Samsun'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu

Samsun\'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu
16.11.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum'da Gökhan Güney, arkadaşının pompalı tüfekle başından vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde arıza yaptığı için tamire götürmek üzere çağırdıkları oto kurtarıcının üzerindeki otomobillerinde arkadaşı Metin S. tarafından pompalı tüfekle başından vurulan Gökhan Güney (24), yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Metin S., arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu iddia etti.

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

OTOMOBİLDE 2 POMPALI TÜFEK, 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde Gökhan Güney, Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K. (23) ve Özkan A.'nın (22) bulunduğu 41 ASK 177 plakalı otomobil arıza yaptı. Arkadaş grubu, çağırdıkları oto kurtarıcıya otomobillerini yükleyip, yola çıktı. Oto kurtarıcı İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarı'na geldiğinde, otomobildeki Metin S., arkadaşı Gökhan Güney'i pompalı tüfekle başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güney, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Güney, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobilde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metin S. ifadesinde, arkadaşı Gökhan Güney'i şakalaşırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Gökhan Güney, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Atakum, Samsun, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

13:20
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
12:49
Muazzez Abacı’ya veda Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
11:19
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
10:59
3 çocuğunu katleden cani, eşine “Çocuklar kara toprak oldu“ yazılı mesaj atmış
3 çocuğunu katleden cani, eşine "Çocuklar kara toprak oldu" yazılı mesaj atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 13:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Arkadaş Cinneti: Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.