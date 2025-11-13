Annesi çöpe attı! Bebek 30 gündür bulunamadı - Son Dakika
Annesi çöpe attı! Bebek 30 gündür bulunamadı

13.11.2025 14:39
Samsun'da evde doğurduğu bebeği çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanırken, yapılan tüm aramalara rağmen olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine rağmen bebek bulunamadı.

Samsun'da evde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla tutuklanan H.C.'nin ifadesi doğrultusunda yapılan tüm aramalara rağmen, olayın üzerinden 30 gün geçmesine karşın bebeğe ulaşılamadı.

TEK BAŞINA DOĞUM YAPTI

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi ve daha önce evlenip boşanan H.C. (41), hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, 14 Ekim günü Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Kontrollerde doğum yaptığı belirlenen H.C.'nin bebeğinin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi.

ÇÖPE ATTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesi doğrultusunda çöp konteynerleri ile çöp istasyonunda geniş çaplı arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan H.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu ve öldüğünü fark edince poşete koyup çöpe attığını anlatan kadın, savcılıkta ise bebeğin canlı doğduğunu söyledi. 20 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

30 GÜNDÜR BULUNAMIYOR

Çöpe atıldığı iddia edilen bebek ise olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Kaynak: İHA

