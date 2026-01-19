Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
19.01.2026 17:10
Samsun'da bir fırında 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki E.K. tutuklandı.

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, darp edilip bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla mekandan kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan E.K. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Çocuk, Suç, Son Dakika

