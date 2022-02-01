Üye Girişi
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

01.02.2022 20:16

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

YORUMLAR
500

Kavak Devlet Hastanesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:08 Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
19:56 Çoban, koyunlarıyla birlikte mahsur kaldı! 4 gün boyunca aç ve susuz bekledi
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 20:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement