Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

29 dakika önce

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı, System.String[]

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.G. (19) sırtından ve kafasından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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