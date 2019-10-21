Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.G. (19) sırtından ve kafasından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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