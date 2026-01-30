Samsun'da Bodrum Katında Yangın - Son Dakika
Samsun'da Bodrum Katında Yangın

Samsun\'da Bodrum Katında Yangın
30.01.2026 23:30
Samsun'da üç katlı binanın bodrumunda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi, yangın kontrol altına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu, 8 kişi dumandan etkilendi.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yoğun dumana neden oldu.

Binada yaşayan Irak uyruklu vatandaşlardan bazıları evin içinde mahsur kalırken, bazıları ise korku nedeniyle çatıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatıya çıkan bazı vatandaşlar merdiven yardımıyla kurtarılırken, binada kalanlar da güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bodrum, Samsun

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bodrum Katında Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Bodrum Katında Yangın - Son Dakika
