Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Boğulmak üzere olan 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpeği, bekçiler ve polis ekipleri kurtardı. Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkardı. Köpekler, daha sonra sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, köpeklerin kurtarılma anının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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