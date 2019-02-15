Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

38 dakika önce

Samsun'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, mahkemece tutuklandı.

Samsun'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesinin İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Altuntaş, acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.'yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken, silahlı saldırgan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin G. 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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