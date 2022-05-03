Samsun'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Emre U'nun (31) kullandığı 80 ABE 973 otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde refüje çarptı.
Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra Abdal Deresi'ne devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Görkem D. (19), Volkan U. (38) ve Kaan G. (20) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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