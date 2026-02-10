Samsun'da Dolandırıcılara Baskın!

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede yaşayan F.K. (43), telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiye mobil bankacılık üzerinden 750 bin lira gönderdi.

Dolandırıldığını anlayan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, paranın Ö.K'nin hesabına gönderildiği, buradan da başka bir ilde bulunan bir kuyumcunun hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Kuyumcudan altın aldıkları belirlenen şüphelilerin takibi neticesinde Ö.K, H.U.A. ve E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.