Samsun\'da Eğitime 1 Gün Ara

SAMSUN Valiliği kar, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Samsun Valiliği, etkili olan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini dikkate alarak il genelinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak Salı günü il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 13 Ocak Salı günü 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.