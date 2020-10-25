Samsun'da fabrikada çalışan kaynak işçisi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, uzun bir aradan sonra yeniden devreye alınacak Çarşamba Şeker Fabrikası'nın revize çalışmalarında görevli kaynak işçisi Hasan Güvenç (61), girdiği kazanın içinde biriken gazın parlamasıyla ağır yaralandı.

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