Samsun'da Fırtına Nedeniyle Motosikletlere Kısıtlama

Samsun'da rüzgar ve fırtına nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgar ve fırtınanın il genelinde etkili olduğu belirtilerek, "Bu saat itibarıyla her türlü motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesinin yanı sıra ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.