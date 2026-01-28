Samsun\'da İki Hükümlü Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki ayrı hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 ayrı suçtan toplam 6 bin 680 TL adli para cezası bulunan E.D. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 aydır aranan M.K. (26) adlı kadın İlkadım ilçesinde yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN